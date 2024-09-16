В Україні громадяни, які були змушені покинути свої домівки через агресію Росії, тепер можуть скористатися правом на безкоштовне житло. Благодійний фонд "Місія HANSEN" реалізує проєкт, що надає можливість проживати у Київській області до п’яти років, оплачуючи лише житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє місія HANSEN в Україні. Програма, заснована американським підприємцем Деллом Лоєм Хансеном, допомагає українцям, які втратили оселі через війну. Проживання надається біженцям з таких областей:

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Сумська;

Херсонська.

У рамках програми переселенці можуть вибрати одне з трьох місць у Київській області:

Тарасівка — "Містечко Хансена", де можна жити безкоштовно до п’яти років, сплачуючи тільки комунальні послуги;

Софіївська Борщагівка — багатоквартирний будинок з терміном проживання до п’яти років, з оплатою комунальних послуг;

Колонщина — "Чудо-Містечко" для людей похилого віку, де комунальні послуги не потрібно оплачувати.

Щоб стати учасником програми, необхідно зареєструватися та заповнити анкету на спеціальному порталі або звернутися до благодійних організацій, що співпрацюють із фондом. Потрібно вказати:

Прізвище, ім’я та по батькові;

Контактну інформацію (телефон, електронну пошту);

Фото родини;

Відомості про трудову діяльність, доходи та причини, через які було втрачено житло.

Також слід надати опис історії родини з початку повномасштабної війни.