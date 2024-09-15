В Україні водії можуть бути оштрафовані за порушення правил використання зовнішніх світлових приладів на автомобілі. У деяких ситуаціях їм необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар навіть вдень.

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Європейські дослідження показали, що використання денних ходових вогнів або ближнього світла фар може знизити ризик дорожньо-транспортних пригод на 5-15%. Це особливо важливо на дорогах з великою кількістю смуг руху, де такі прилади допомагають водіям і пішоходам краще помічати автомобілі та уникати аварій.

В Україні водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів у будь-який час доби, включаючи світлий час дня. У містах фари слід вмикати в темний час доби та в тунелях.

Водіям колон, громадського транспорту на виділених смугах, перевізникам дітей, водіям широких транспортних засобів (шириною понад 2,6 метра), перевізникам небезпечних вантажів і тим, хто буксирує автомобілі, потрібно вмикати фари навіть удень.

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Також рекомендується використовувати світлові прилади за поганої видимості, наприклад, під час негоди.

За невиконання цих вимог передбачено штраф у розмірі 510 грн. Це стосується ситуацій, коли водії не вмикають денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів. Такий самий штраф застосовується і за переобладнання фар та ліхтарів з порушенням встановлених стандартів.

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