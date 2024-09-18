Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але продовжуються роботи з ліквідації наслідків російських атак.

В Україні поки не планується відключення електроенергії - проте енергетики звернулися до громадян із проханням та попередили, в які години не варто вмикати потужні енергоприлади.

Про це йдеться в заяві "Укренерго".

Енергетики просять українців утриматися від використання потужних електроприладів з 16:00 до 22:00 через дефіцит електричної енергії в цей час.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", – зазначають в компанії.

Міністерство енергетики повідомляє, що ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але тривають роботи з ліквідації наслідків російських атак. З жовтня 2022 року російська федерація здійснила понад 1000 атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Значні пошкодження, завдані масштабними атаками на енергетичну інфраструктуру, зокрема однією з найбільших атак 26 серпня, продовжують ускладнювати функціонування системи. До того ж, російські війська не припиняють щоденні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Наразі триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду", – розповіли в Міненерго.

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