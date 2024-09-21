Серед затриманих — голова правління, двоє керівників спеціалізованих відділів, головний інженер та один із інженерів установи.

Служба безпеки України викрила керівництво українського науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві за співпрацю з рф.

Подробиці скандальної справи повідомили у прес-службі СБУ.

Серед затриманих — голова правління, двоє керівників спеціалізованих відділів, головний інженер та один із інженерів установи. Вони допомагали агресору відновлювати нафтопереробні заводи, які були значно пошкоджені внаслідок атак українських дронів.

На замовлення рф посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість цих «підрядів» становила майже пів мільярда гривень, включаючи дистанційний супровід технологічних процесів відновлення та модернізації.

Під час обшуків в офісах та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові було вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи, які підтверджують їхню співпрацю з рф.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ висунули підозру п’ятьом затриманим посадовцям за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Четверо з них уже перебувають під вартою, а розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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