Пенсіонери в Україні можуть вийти на пенсію в 60, 63 або 65 років, при цьому для кожного віку встановлена своя норма стажу, необхідна для виходу на пенсію.

Про це повідомили у ПФУ.

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Щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2023 році потрібно мати не менше 31 року стажу. Для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки необхідно мати принаймні 21 рік стажу, а для 65 років – 15 років. З часом ці норми зростатимуть, і до 2028 року показники мінімального стажу для 60 та 63 років будуть збільшені.

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери можуть отримувати підвищену виплату, якщо виходять на пенсію пізніше. У таких випадках основний розмір пенсії зростає на:

  • 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за досягненням пенсійного віку (якщо відстрочка не перевищує 60 місяців);
  • 0,75% якщо термін відстрочки перевищує 60 місяців.

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Нагадаємо, хоча уряд не планує підвищувати мінімальну пенсію, на наступний рік запланована індексація пенсій. Її розмір поки що невідомий, але за попередніми оцінками, у найкращому випадку індексація може досягти 17%. Це суттєве підвищення, однак є кілька нюансів. Наприклад, буде підвищено лише розмір "голої" виплати, без урахування вікових доплат та інших надбавок. Внаслідок цього для більшості українців фактичне підвищення може виявитися значно меншим.

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