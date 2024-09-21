YASNO крім тарифів, також попереджає про можливі нові відключення електроенергії з жовтня через зростання споживання.

З 1 червня 2024 року в Україні діять нові тарифи на електроенергію, але нові зміни запровадили у компанії-постачальнику електроенергії YASNO.

Про це попередили у компанії-постачальнику електроенергії YASNO.

YASNO повідомляє, що з новими тарифами навіть при споживанні понад 100 кіловат-годин на місяць ціна залишиться незмінною. Раніше споживачі платили різні тарифи в залежності від обсягу споживання — до 100 кіловат-годин або більше. Тепер вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від спожитого обсягу.

Єдиним винятком є опалювальний сезон. Абоненти з електричними системами опалення, які споживають до 2000 кіловат-годин, можуть скористатися пільговим тарифом у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину.

Крім того, YASNO попереджає, що з жовтня можуть бути введені нові відключення електроенергії через зростання споживання. Однак це не вплине на загальні суми у платіжках, оскільки обсяг споживання залишиться приблизно стабільним, просто зміниться у різний час доби.

Нагадаємо, Європейська комісія прогнозує, що зима 2024 року в Україні може бути важкою через ймовірні відключення електрики, однак ситуація не буде катастрофічною.

За прогнозами, найбільш уразливими до перебоїв з електропостачанням та опаленням стануть великі міста, зокрема Київ, Харків та Одеса, а також населені пункти з централізованим опаленням.

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