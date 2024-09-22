Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Працівники ДБР оголосили про підозру командиру військової частини з Дніпропетровської області та директору приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного військового одягу.

Про це повідомили у ДБР.

Керівник частини уклав угоду з приватною фірмою, яка, як показала експертиза, займалася перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши цю інформацію, командир підписав контракт без тендеру, передбачивши 30% передоплати від загальної вартості.

Після внесення передоплати частина отримала лише частину якісного одягу, тоді як на суму майже 150 млн гривень була поставлена продукція, що не відповідала стандартам якості і ставила під загрозу життя військовослужбовців. Попри усвідомлення ризиків, керівництво частини підписало всі необхідні документи і здійснило повну оплату за неякісний товар.

Під час обшуків у командира та підприємця була вилучена готівка. Командиру висунуто підозру за недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Директора приватного підприємства підозрюють у шахрайстві в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України), що може призвести до покарання до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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