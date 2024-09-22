У поліції підтвердили, що така подія дійсно мала місце - місцева жителька звернулася до правоохоронців через порушення.

У центрі Тернополя група п’яних чоловіків влаштувала "концерт", виконуючи російський шансон - зібрання відбувалося на Театральній площі, неподалік Алеї Героїв.

Свідком події стала місцева мешканка Ольга Волкова. Поліція тим часом прокоментувала у ЗМІ, що сталося.

Тернополяни, проходячи повз, не звертали уваги на виконання російських пісень. Одна жінка викликала поліцію, але чоловіки встигли втекти. Згодом їх розшукали та передали до територіального центру комплектування (ТЦК). За словами Волкової, двоє з затриманих були у розшуку за ухилення від мобілізації, а один з "музикантів" мав кримінальне минуле.

У поліції підтвердили, що така подія дійсно мала місце. Місцева жителька звернулася до правоохоронців через порушення. Хоча чоловіки спочатку розійшлися, поліцейські все ж змогли їх знайти.

На всіх чотирьох складі адміністративні протоколи за статтею 173 — дрібне хуліганство. Двоє з них були доставлені до ТЦК, а щодо ще одного триває слідство за фактом крадіжки.

"Їх було четверо. Всіх чотирьох доставили до районного відділку поліції на Шевченка, 10. Встановили цих осіб. Троє з них тернополяни, один житель міста Харків. Під час перевірки особистих даних з’ясувалося, що один із них розшукується ТЦК по статті 210, тобто ухилення від мобілізації, один може йти служити, немає ніяких перешкод, а двоє мали інвалідність з них", — повідомив речний Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета.

Джерело: 20 хвилин.

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