Правоохоронці пояснили, що відбулось та як доказ – оприлюднили запис із нагрудної камери поліцейського.

У соцмережах з’явилося відео, на якому поліціянти та військовослужбовці ТЦК затримують чоловіка, якого, за словами очевидців, вважають батьком-одинаком, який самостійно виховує доньку.

В поліції пояснили обставини інциденту.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як двоє поліціянтів одягають кайданки на чоловіка, який лежить на землі, і вивозять його до відділку. Затримання викликало обурення у людей, які зібралися навколо.

Місцеві ЗМІ повідомили, що затриманий самостійно виховує шестирічну доньку, що дає йому право на відстрочку від мобілізації. Крім того, відзначалося, що чоловік працює зварювальником і допомагав ремонтувати техніку ЗСУ.

У поліції прокоментували інцидент, зазначивши, що він стався 18 вересня. Затриманий чинив опір під час перевірки своїх військово-облікових документів, і з'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку.

"Встановлено, що чоловік не оновив свої дані та був у розшуку. Він відмовлявся виконувати законні вимоги правоохоронців і намагався втекти. В результаті його було затримано та доставлено до Луцького обласного медичного територіального центру та служби правопорядку", — йдеться у повідомленні.

У поліції також нагадали, що під час воєнного стану правоохоронці мають право вимагати у військовозобов'язаних надання військово-облікового документа та документа, що посвідчує особу.

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