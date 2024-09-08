Украинцы не могут получать одновременно две пенсионные выплаты, но это правило не касается случаев, когда речь идет о пенсии и социальной выплате.

В Украине существует правило, запрещающее получение двух пенсионных выплат одновременно. Однако это правило не касается случаев, когда одна из выплат является пенсией, а другая социальной помощью. Об этом сообщили подробнее в ПФУ. Там объяснили, кто из украинцев может получать соцвыплаты и пенсию одновременно.

Для получения таких выплат необходимо удовлетворять определенным условиям. Например, людям, пережившим утрату близких и оказавшимся в сложных финансовых условиях, оказывается государственная поддержка в форме социальной помощи. Эти выплаты могут помочь покрыть основные потребности и снизить финансовый стресс в тяжелое время.

Лицо с инвалидностью с детства, получающее государственную социальную помощь от органов социальной защиты, может также получать пенсию в связи с потерей кормильца, если имеет право на это, согласно сообщению Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсия по потере кормильца назначается только нетрудоспособным членам семьи умершего, включая лиц с инвалидностью с детства, если они находились на содержании умершего.

Для получения такой пенсии кормильца должны были иметь от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости от возраста на момент его смерти. Есть определенные исключения, регулируемые частью 1 статьи 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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