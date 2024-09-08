Рост цены продолжается уже четвертый месяц подряд после предыдущего шестимесячного периода понижения.

За последний год фактическая цена газа выросла почти на 500 гривен и теперь составляет около 13 тысяч гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно данным Минэкономики, по состоянию на август, фактическая цена газа в Украине выросла на 2,3%.

По состоянию на август стоимость газа достигла 12 995 гривен за тысячу кубометров без НДС, по сравнению с 12 500 гривнами за тысячу кубометров в августе прошлого года.

Цена газа растет уже четыре месяца после шести месяцев понижения. Тариф на газ для потребителей "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр.

Европейские цены на газ составляют 415 долларов за тысячу кубометров, что по официальному курсу по состоянию на 6 сентября равно 17 048 гривен.

В последние дни цены начали снижаться благодаря росту импорта сжиженного природного газа и рекордным запасам топлива, которые снизили опасения по поставкам. В августе цены достигли самого высокого уровня с декабря из-за перехода ДВС "Суджа" в Курской области под контроль Украины.

Европейские газовые хранилища заполнены на 91,6%, по данным НБУ. Высокий уровень запасов и относительно слабый спрос помогли умерить стремительный рост цен.

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