Клиентка "ПриватБанка" пожаловалась, что ей был установлен кредитный лимит без ее согласия.

В "ПриватБанке" разъяснили, как клиенты могут отказаться от кредитного лимита. Это объяснение дано в ответ на запросы украинцев, которые не хотят иметь даже возможность оформления кредитов. Об этом говорится на странице банка Facebook.

Клиентка "ПриватБанка" жаловалась, что ей был установлен кредитный лимит без ее согласия. Женщина пенсионного возраста обратилась в банк через социальные сети со следующим вопросом:

"Мне установили кредитный лимит без моего согласия. Могу ли я от него отказаться?" - говорится в обращении клиентки "ПриватБанка".

Она также выразила обеспокоенность, что ей, возможно, придется перевести свою пенсию в другой банк во избежание кредитной линии. Женщина отметила, что никогда не принимала кредиты и не намерена начинать.

"Я пенсионерка с минимальной пенсией. Нужно ли мне переводить пенсию в другой банк во избежание кредитной линии? Я никогда не брала кредиты и не планирую этого делать", - написала клиентка "ПриватБанка".

В ответе представитель "ПриватБанка" пояснил, что кредитная карта предусматривает наличие кредитного лимита в соответствии с условиями договора. Кредитная карта предусматривает наличие кредитного лимита по условиям договора. Банк анализирует информацию и может увеличивать или уменьшать кредитный лимит на карте.

Однако для клиентов, категорически не желающих иметь кредитный лимит, банк предложил альтернативу.

"Если вы хотите иметь именно дебетовую карту, можно открыть "Карту для выплат" - эта карта не предусматривает наличие кредитного лимита", - добавили в "ПриватБанке".

Последние новости Украины:

Напомним, ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.

Как писала Politeka, "ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.

Также Politeka сообщала, ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.