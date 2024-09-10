До конца 2024 года в Украине тариф на электроэнергию не будет пересматриваться. Кроме того, он останется неизменным до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре и в течение осенне-зимнего периода 2024/2025 года стоимость 1 кВтч электроэнергии составит 4,32 грн. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Действие текущего тарифа на электроэнергию для украинцев продлено до конца апреля 2025 г., и повышение тарифа не планируется.

"Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей установлена ​​единая фиксированная цена на уровне 4,32 грн/кВтч до 30 апреля 2025 года", - заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Эту информацию подтвердил министр энергетики Герман Галущенко, отметивший, что тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут", – говорится в ответе министра на запрос нардепа Олекса Кучеренко.

Напомним, украинцам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии из-за ошибок в заявлении или неполном пакете документов. Однако если ошибки будут исправлены или недостающие документы поданы, получить субсидию все еще возможно.

Если в заявлении или декларации есть ошибки, Пенсионный фонд уведомит об этом и вы сможете исправить неточности в течение 30 дней.

Если документы представлены не в полном объеме, субсидия будет назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки Пенсионным фондом будут предоставлены все необходимые документы.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут платить только 25% за коммуналку.

Как сообщала Politeka, стоимость водоснабжения для некоторых абонентов выросла.

Также Politeka писала, что украинцы могут получить неправильные счета.