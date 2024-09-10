В Украине прожиточный минимум варьируется в зависимости от категории населения. Для детей и трудоспособных лиц он выше, чем для нетрудоспособных. Об этом подробнее объяснили в "Мінфін".

В 2024 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 361 гривну, что равняется минимальной пенсии для некоторых пенсионеров.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2024 году составляет 3028 гривен. Для детей сумма варьируется в зависимости от возраста:

Для детей до 6 лет – 2 563 гривны.

Для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

А реальный прожиточный минимум, рассчитанный Министерством социальной политики, значительно выше и составляет 7 064,62 гривны, а с учетом обязательных платежей — 8 089,28 гривны.

Согласно данным Министерства, расходы на питание составляют более 3 700 гривен, на непродовольственные товары – 1 196 гривен, на коммунальные услуги – 1 200 гривен, а на связь – 67 гривен.

Напомним, проблемы с пенсиями для старших возрастов действительно существуют. Пенсии быстро теряют свою актуальность. Большинство украинцев получают пенсию по единой формуле: среднюю зарплату за последние три года (13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, 1% и соотношение собственной зарплаты к средней. В этом году украинец с 35 лет стажа получает пенсию в размере 4745 грн.

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Напомним, часть украинцев имеет пенсию в 23 тысячи.

Как сообщала Politeka, пенсионные правила усилят с 1 января 2025 года.

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