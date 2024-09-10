Клиенты "ПриватБанка" имеют несколько вариантов для продолжения использования банковской карты, срок действия которой близится к концу. Один из таких вариантов – перевыпустить карту. Об этом рассказали в самом ПриватБанке.

У "ПриватБанка" есть несколько способов продлить использование банковской карты, срок действия которой истекает. Это можно сделать в любом отделении банка или заказать перевыпущенную карту с доставкой по Украине или за границу.

Также можно оформить мгновенную Digital-карту через систему "Приват24". Для этого нужно:

Перейти к разделу "Все карты". Нажмите "Добавить". Выбрать "Digital карта".

С такой картой можно совершать покупки в торговой сети с помощью смартфона, осуществлять онлайн-оплаты и даже снимать наличные с банкоматов "ПриватБанка".

При этом там напомнили: на период военного положения в Украине срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев. Поэтому все карты будут продолжать работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания".

ПриватБанк также напомнил, что карты, изъятые или забытые в банкоматах, не возвращаются собственникам, даже если они были выпущены другими банками. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк для восстановления карты.

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