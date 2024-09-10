Профессия учителя английского пользуется популярностью: на кадровых платформах можно найти сотни вакансий в этой сфере. Многие работодатели готовы предложить таким специалистам зарплату, превышающую 40 000 грн.

Одна школа предлагает учителю английского заработную плату от 17 000 до 35 000 грн, с возможностью проведения как индивидуальных, так и групповых занятий (от 2 до 6 человек в группе), при этом ставка за групповые уроки повышается.

Другая школа ищет преподавателя с зарплатой от 25 000 до 35 000 грн для проведения уроков как для групп, так и для индивидуальных клиентов по методу Каллана (полное погружение в языковую среду).

Онлайн-школа предлагает позицию учителя с владением английским языком на уровне B2-C2 и готова платить от 10 000 до 40 000 грн.

Напомним, в июне средняя заработная плата, учитываемая для расчета пенсии, составила 18806 грн. Это на 1628 грн больше, чем в предыдущем месяце, и почти на 4000 грн превышает показатель января 2024 года.

Как сообщил Пенсионный фонд, расчет базируется на нескольких показателях, в том числе: данных отчетности страхователей о заработной плате, на которую начисляется единый взнос, и среднесписочной численности штатных работников в организациях всех форм собственности.

Источник: OBOZ.UA

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