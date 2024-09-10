С началом полномасштабного вторжения процедура проверки счетчиков была временно прекращена, но затем возобновлена ​​с определенными изменениями.

С началом полномасштабного вторжения процедура поверки счетчиков была временно прекращена. Позже ее восстановили, но с некоторыми изменениями: теперь она не обязательна для всех.

Проверка счетчиков гарантирует точность и правильность начислений. Граждане, у которых срок поверки истек, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.

Однако во время войны, согласно правительственному решению, некоторым категориям граждан не нужно проходить эту процедуру. В частности:

Жители временно оккупированных территорий могут поверить счетчики в течение трех месяцев после завершения военного положения.

У жителей зон активных боевых действий есть шесть месяцев для поверки своих приборов учета после окончания военного положения.

После поверки счетчиков нужно обязательно опломбировать их, зарегистрировать на абонентский учет и получить свидетельство о поверке, если исправный прибор, или справку о непригодности, если обнаружены неисправности.

Напомним, что в Украине запускают новую систему учета газа с использованием инновационных "умных" счетчиков, которые позволят автоматически фиксировать показатели и прогнозировать потребление газа. Новый Умный учет газа значительно упростит взаимодействие между поставщиками газа и потребителями, снизит риск ошибок и повысит энергоэффективность.

Источник: Урядовий портал.

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