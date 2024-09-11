В Украине Государственная служба занятости на Едином портале вакансий разместила более 257 тысяч вакансий. Среди них есть предложения по дистанционной работе с зарплатами от 50 тысяч гривен. Об этом говорится в данных портала.

зарплата, работа

Среди вакансий есть предложение на должность HR-директора с дистанционной работой и зарплатой в 80 тысяч гривен. Кандидат должен иметь не менее двух лет опыта в аналогичной должности в компании с численностью более 100 человек, а также опыт дистанционной работы. Основные обязанности включают:

  • Управление процессом рекрутинга
  • Проведение 1-to-1 встреч с членами команды для оценки их уровня удовлетворенности, поднятия духа и обеспечения открытой коммуникации
  • Адаптация новых работников (документация, коммуникация, поддержка, создание стандартов и организация процесса)
  • Развитие внутреннего и внешнего HR бренда
  • Кадровое делопроизводство

зарплата, работа.

Другая вакансия: менеджер по продажам (дистанционно) с зарплатой 55 тысяч гривен. "Мы работаем удаленно, так что ты можешь работать из любой точки мира в удобных для тебя условиях, без привязки к конкретному месту", — говорится в объявлении.

Специалист должен консультировать о работе по программным продуктам, принимать участие в проектах автоматизации. Среди требований:

  • Опыт работы в страховой сфере от 3-х лет (не продажи)
  • Знание 1С на уровне опытного пользователя - обязательно
  • Знание законов о страховании, принципы ведения учета
  • Участие во внедрении учетной системы
  • Опыт написания Технического задания на доработку системы учета
  • Знание типовых бизнес-процессов страховых компаний (страхование, перестрахование, урегулирование)
  • Знание принципов бухгалтерского, налогового и управленческого учета
  • Хорошие коммуникативные навыки

Предлагается вакансия дистанционного копирайтера с зарплатой 75 тысяч гривен. Кандидат должен иметь более двух лет опыта в контент-маркетинге, копирайтинге или в смежных областях, таких как SMM, маркетинговые агентства, продуктовые компании или фрилансерские платформы.

Необходимые требования:

  • Знание английского языка на уровне Advanced (C1 будет значительным преимуществом)
  • Понимание принципов и лучших практик SEO
  • Знание социальных сетей, их алгоритмы и аудитории.

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