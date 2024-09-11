В Украине Государственная служба занятости на Едином портале вакансий разместила более 257 тысяч вакансий. Среди них есть предложения по дистанционной работе с зарплатами от 50 тысяч гривен. Об этом говорится в данных портала.
Среди вакансий есть предложение на должность HR-директора с дистанционной работой и зарплатой в 80 тысяч гривен. Кандидат должен иметь не менее двух лет опыта в аналогичной должности в компании с численностью более 100 человек, а также опыт дистанционной работы. Основные обязанности включают:
- Управление процессом рекрутинга
- Проведение 1-to-1 встреч с членами команды для оценки их уровня удовлетворенности, поднятия духа и обеспечения открытой коммуникации
- Адаптация новых работников (документация, коммуникация, поддержка, создание стандартов и организация процесса)
- Развитие внутреннего и внешнего HR бренда
- Кадровое делопроизводство
Другая вакансия: менеджер по продажам (дистанционно) с зарплатой 55 тысяч гривен. "Мы работаем удаленно, так что ты можешь работать из любой точки мира в удобных для тебя условиях, без привязки к конкретному месту", — говорится в объявлении.
Специалист должен консультировать о работе по программным продуктам, принимать участие в проектах автоматизации. Среди требований:
- Опыт работы в страховой сфере от 3-х лет (не продажи)
- Знание 1С на уровне опытного пользователя - обязательно
- Знание законов о страховании, принципы ведения учета
- Участие во внедрении учетной системы
- Опыт написания Технического задания на доработку системы учета
- Знание типовых бизнес-процессов страховых компаний (страхование, перестрахование, урегулирование)
- Знание принципов бухгалтерского, налогового и управленческого учета
- Хорошие коммуникативные навыки
Предлагается вакансия дистанционного копирайтера с зарплатой 75 тысяч гривен. Кандидат должен иметь более двух лет опыта в контент-маркетинге, копирайтинге или в смежных областях, таких как SMM, маркетинговые агентства, продуктовые компании или фрилансерские платформы.
Необходимые требования:
- Знание английского языка на уровне Advanced (C1 будет значительным преимуществом)
- Понимание принципов и лучших практик SEO
- Знание социальных сетей, их алгоритмы и аудитории.
Последние новости в Украине:
Напомним, украинцам предлагают зарплаты от 50 тысяч, названы вакансии.
Как сообщала Politeka, в Украине предлагают зарплаты в размере около 100 тысяч.
Также писала Politeka, хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования, кому платят от 37 тысяч.