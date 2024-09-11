В Украине дистанционная работа становится все более популярной - некоторые работодатели готовы платить сотрудникам 50 тыс. грн зарплаты и выше.

В Украине Государственная служба занятости на Едином портале вакансий разместила более 257 тысяч вакансий. Среди них есть предложения по дистанционной работе с зарплатами от 50 тысяч гривен. Об этом говорится в данных портала.

Среди вакансий есть предложение на должность HR-директора с дистанционной работой и зарплатой в 80 тысяч гривен. Кандидат должен иметь не менее двух лет опыта в аналогичной должности в компании с численностью более 100 человек, а также опыт дистанционной работы. Основные обязанности включают:

Управление процессом рекрутинга

Проведение 1-to-1 встреч с членами команды для оценки их уровня удовлетворенности, поднятия духа и обеспечения открытой коммуникации

Адаптация новых работников (документация, коммуникация, поддержка, создание стандартов и организация процесса)

Развитие внутреннего и внешнего HR бренда

Кадровое делопроизводство

Другая вакансия: менеджер по продажам (дистанционно) с зарплатой 55 тысяч гривен. "Мы работаем удаленно, так что ты можешь работать из любой точки мира в удобных для тебя условиях, без привязки к конкретному месту", — говорится в объявлении.

Специалист должен консультировать о работе по программным продуктам, принимать участие в проектах автоматизации. Среди требований:

Опыт работы в страховой сфере от 3-х лет (не продажи)

Знание 1С на уровне опытного пользователя - обязательно

Знание законов о страховании, принципы ведения учета

Участие во внедрении учетной системы

Опыт написания Технического задания на доработку системы учета

Знание типовых бизнес-процессов страховых компаний (страхование, перестрахование, урегулирование)

Знание принципов бухгалтерского, налогового и управленческого учета

Хорошие коммуникативные навыки

Предлагается вакансия дистанционного копирайтера с зарплатой 75 тысяч гривен. Кандидат должен иметь более двух лет опыта в контент-маркетинге, копирайтинге или в смежных областях, таких как SMM, маркетинговые агентства, продуктовые компании или фрилансерские платформы.

Необходимые требования:

Знание английского языка на уровне Advanced (C1 будет значительным преимуществом)

Понимание принципов и лучших практик SEO

Знание социальных сетей, их алгоритмы и аудитории.

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