С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин был повышен до 60 лет, но часть может выйти раньше.

Женщины имели возможность выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет страхового стажа благодаря изменениям, внесенным в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в 2015 году Верховной Радой.

Однако с апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин был повышен до 60 лет, что сравнило условия выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Женщины, достигшие 59,6 лет до апреля 2021 года, могут выйти на пенсию полгода раньше. Это касается лиц, рожденных с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года.

Женщины, родившиеся в 1961 году и позже, могут выходить на пенсию до достижения 60 лет при достижении следующего возраста:

55 лет – для родившихся до 30 сентября 1956 года включительно.

55 лет и 6 месяцев – для родившихся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года.

Есть ряд профессий и условий, при которых пенсия может быть назначена раньше стандартного возраста, то есть в 55 лет. Это касается лиц, работавших в условиях вредных и тяжелых условий труда, согласно списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

Напомним также, что, несмотря на то, что пенсии большинства украинцев в 2024 году значительно выросли, их размер все равно остается небольшим. Большинство пенсионеров имеют выплаты менее 3 тысяч гривен.

Последние новости в Украине:

Напомним, часть украинцев имеет пенсию в 23 тысячи.

Как сообщала Politeka, пенсионные правила усилят с 1 января 2025 года.

Также писала Politeka, в Украине изменят подход к коммуналке.