В Украине пока не планируется применение графиков отключения электроэнергии. Однако в "Укрэнерго" призывают потребителей экономно использовать электроэнергию весь день.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток и старайтесь не использовать несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 22:00," – сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в Минэнерго отметили другое пиковое время: с 17:00 до 22:00. "Призываем украинцев продолжать экономно и ответственно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 17:00 до 22:00", – говорится в объявлении.

Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной. Однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в том числе одной из самых больших атак на энергетику 26 августа, продолжают усложнять работу системы. Кроме того, российские войска не прекращают ежедневные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

Согласно прогнозам экспертов, продолжительность отключений электроэнергии зимой может составить до 12 часов в сутки по оптимистическому сценарию. В худшем случае без электроэнергии придется обходиться до 20 часов в сутки. Такую информацию обнародовал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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