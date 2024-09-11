Пенсионную реформу, которая должна улучшить условия для старых пенсионеров, пока держат "на паузе".

В Украине подготовлен проект пенсионной реформы, хотя она еще не реализована. По плану пенсия будет состоять из двух частей, одна из которых будет зависеть от накопленных баллов. Эти баллы будут рассчитаны на основе страхового стажа и заработной платы.

В бюджетной резолюции на 2025 год не предусмотрено увеличение минимальной пенсии. Это может привести к тому, что украинцы с небольшим стажем или низкими зарплатами могут стать еще беднее. Ожидается ежегодная индексация пенсий, которая зависит от темпов роста зарплат и инфляции, однако возрастные доплаты остаются без изменений.

К сожалению, пока нет положительных новостей относительно системных изменений. Пенсионная реформа, которая могла бы улучшить условия для пожилых пенсионеров, остается "на паузе" из-за отсутствия политической воли и согласия партнеров.

В то же время, с целью сбережения бюджетных средств правительство пытается сократить расходы на тех, кто уже находится на грани бедности. Для украинцев старше 80 лет предусмотрена доплата в размере 570 грн., однако этой суммы недостаточно, чтобы компенсировать снижение реальной стоимости выплат.

В правительстве анонимно раскрыли некоторые детали будущей пенсионной системы в Украине, в то время как Минсоци пока воздерживается от комментариев. По новой модели пенсии украинцев будут состоять из двух частей:

Социальной (базовой) части Индивидуальной (персональной) части

Социальная часть будет одинаковой для всех, в то время как индивидуальная часть будет зависеть от стажа и зарплаты. Нынешняя система имеет аналогичный показатель – коэффициент оценки заработка. Однако новая модель предлагает значительно большую детализацию: каждому баллу будет присвоена денежная оценка, что позволит точнее рассчитать размер пенсии, вместо простой корректировки средней зарплаты за три года.

Источник: OBOZ.UA

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