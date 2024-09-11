Внутри перемещенные лица могут получать помощь в размере 3 600 гривен на одного человека в течение трех месяцев, что в общем составит 10 800 гривен на члена семьи. Для получения этих средств необходимо соответствовать определенным критериям и подать необходимые документы.
Как сообщает Норвежский совет по делам беженцев (NRC), украинцы, пострадавшие в результате российского вторжения в 2022 году, могут воспользоваться программой многоцелевой денежной помощи.
Регистрация на получение денежной помощи открылась 9 сентября в 09:00 по указанной ссылке и продлится до 18 сентября в 17:00.
Максимальное количество членов домохозяйства, которые могут быть указаны в одной заявке, не должно превышать 5 человек. Если семья состоит из более 5 человек, необходимо подать дополнительную форму, указав хотя бы одного человека старше 18 лет.
Заявки можно подавать даже если домохозяйство уже получало пособие от NRC.
На помощь могут претендовать:
- лица, проживающие в зонах боевых действий,
- пострадавшие от войны,
- внутренне перемещенные особы.
При регистрации на получение помощи потребуется включить GPS на устройстве, с которого вы подаете заявку. Это необходимо для проверки вашего местоположения.
Для подачи заявки вам понадобятся следующие документы:
- паспорт или ID-карта,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
- IBAN (обратите внимание, что карты для социальных и пенсионных выплат не подходят для настоящей заявки).
Если вашу заявку на финансовую помощь одобрят, банковские реквизиты будут переданы в финансовые учреждения, такие как Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram для проведения перевода.
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