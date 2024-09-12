В Украине народные депутаты получают пенсию, которая ограничена размером в 10 минимальных пенсий и она невероятно велика по сравнению с другими.

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и другие соцвыплаты. Среди всех пенсионеров самые большие выплаты получают бывшие судьи и депутаты. Большинство могут только мечтать о таких пенсионных выплатах. Об этом говорится в данных деклараций, опубликованных НАПК.

В Украине народные депутаты получают пенсию, ограниченную размером в 10 минимальных пенсий. В настоящее время этот лимит составляет 23 610 гривен. Для сравнения, в прошлом году средний размер пенсии депутатов был не более 20 тысяч гривен.

Например, 83-летний Юлий Иоффе, народный депутат многих созывов, в прошлом году получил пенсию в общей сложности 251 160 гривен, что составляет примерно 20 930 гривен в месяц. Его коллега Василий Нимченко получает пенсию в размере 186 900 гривен. Важно отметить, что Нимченко является судьей Конституционного Суда в отставке, а значит, его пенсия значительно больше, чем у депутатов.

Нардеп Сергей Тарута в прошлом году получил пенсию в размере 240 917 гривен, что примерно равняется 20 тысячам гривен в месяц. Александр Фельдман получал 212 674 гривны, или около 17 700 гривен в месяц.

Напомним, в Украине существующая пенсионная система способствует быстрому обесцениванию пенсий. Как следствие, украинцы, выполнившие одинаковые условия для выхода на пенсию (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), получают разные выплаты, если вышли на заслуженный отдых в разное время.

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Напомним, часть украинцев имеет пенсию в 23 тысячи.

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