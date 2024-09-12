С соответствующей жалобой на "ПриватБанк" обратились родственники находящегося на передовой бойца.

Государственный "ПриватБанк" не реагирует на требование возврата ошибочно перечисленных средств военнослужащему. С такой жалобой обратились родственники бойца, находящегося на передовой.

Эта информация обнародована на сайте "Минфин", где пользователи могут оставлять отзывы о работе финансовых учреждений.

В обращении указано, что Военная часть Ф4689 (ЕГРПОУ 26637172) неоднократно подавала заявления о возврате ошибочно перечисленных средств в "ПриватБанк", которые были переведены 14 июня 2024 на карточный счет Олега Ивановича Зеленянского (РНОКПП156).

Указанный боец ​​погиб еще в январе 2024 года. Перечисленные средства являются денежным обеспечением другого военнослужащего, который служит на передовой. В результате игнорирования обращений со стороны "ПриватБанка" семья погибшего не может получить эти законные средства.

Заявления были поданы лично в отделении "ПриватБанка" в городе Подольск Одесской области, а также сделаны звонки на горячую линию и отправлены электронные письма. В банке сообщили, что обращение находится в обработке, однако длительное время не последовало никакой реакции.

В обращении к "ПриватБанку" отмечается, что по состоянию на 11 сентября 2024 средства до сих пор не были возвращены. Причины задержки не разъясняются.

"Даже не получили никакого ответа. Причина невозврата неизвестна. Такое впечатление, что Приват просто присваивает себе средства, даже средства военных, благодаря которым до сих пор могут работать. Еще добавлю, что зарплатный проект у нас открыт и с другими банками, а такие проблемы только с ПриватБанком! — отметили родственники бойца.

Представители "ПриватБанка" в ответ извинились за созданные "неудобства" и пообещали сообщить о дальнейших действиях после уточнения информации.

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