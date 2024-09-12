В Украине средняя зарплата выросла до 21 тысяч гривен в месяц, тогда как еще пол года назад она составляла 18 903 гривны. Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики. Стало известно, кто получает больше, а кто - меньше.

зарплата, работа

Согласно информации, самые высокие средние зарплаты в Украине зафиксированы в следующих областях:

  • Информационные и телекоммуникационные технологии – 50 200 грн
  • Авиационный транспорт – 43 400 грн
  • Финансовый и страховой сектор – 39 900 грн
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность – 28 300 грн
  • Водный транспорт – 25 650 грн

Наименьшие заработные платы получают в:

  • Функционировании библиотек, архивов, музеев и других культурных заведений – 12 800 грн
  • Сфера творчества, искусства и развлечений – 12 800 грн
  • Образовании – 15 050 грн
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых – 15 100 грн
  • Временном размещении и организации питания – 15 350 грн

зарплата, работа

Напомним, в Украине официально вводится новая профессия – деминер. Национальное агентство квалификаций утвердило профессиональный стандарт для этой специальности, отвечающий международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards). Уже сейчас доступны высокооплачиваемые вакансии для деминеров-саперов как в военном, так и в гражданском секторе.

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