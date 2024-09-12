Государственная служба статистики сообщила, кто из украинцев получает больше всего, а кто – меньше всего.

В Украине средняя зарплата выросла до 21 тысяч гривен в месяц, тогда как еще пол года назад она составляла 18 903 гривны. Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики. Стало известно, кто получает больше, а кто - меньше.

Согласно информации, самые высокие средние зарплаты в Украине зафиксированы в следующих областях:

Информационные и телекоммуникационные технологии – 50 200 грн

Авиационный транспорт – 43 400 грн

Финансовый и страховой сектор – 39 900 грн

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 28 300 грн

Водный транспорт – 25 650 грн

Наименьшие заработные платы получают в:

Функционировании библиотек, архивов, музеев и других культурных заведений – 12 800 грн

Сфера творчества, искусства и развлечений – 12 800 грн

Образовании – 15 050 грн

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 15 100 грн

Временном размещении и организации питания – 15 350 грн

Напомним, в Украине официально вводится новая профессия – деминер. Национальное агентство квалификаций утвердило профессиональный стандарт для этой специальности, отвечающий международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards). Уже сейчас доступны высокооплачиваемые вакансии для деминеров-саперов как в военном, так и в гражданском секторе.

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