Увеличение платы за воду для части украинцев планируется ввести уже с 1 октября 2024 года.

С 1 октября в Украине могут быть введены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для некоторых потребителей. Стоимость этих услуг может возрасти более чем вдвое. Тарифные изменения могут произойти в Киевской области, в городе Ирпень. Об этом предупредили местные СМИ, ссылаясь на слова главы ГС "ОСМД Ирпень" Руслана Шевчука.

Коммунальное предприятие "Ирпенводоканал" предлагает повысить тарифы на холодную воду и канализацию более чем вдвое - с 32,1 до 67,6 гривны за кубометр.

Указывается, что существующие тарифы водоканала стали убыточными, поскольку не изменялись с 2022 года. За это время значительно выросли цены на электроэнергию, топливо, заработную плату и другие расходы.

"Стоимость электроэнергии в этом тарифе 19,31 грн! Голая стоимость транспортировки стоков 8,15 грн! Стоимость топлива 2,06 грн. Зарплата работников с начислениями на фонд ЗП 28,63 грн! Заложена в тариф возможность закупки воды в Киеве на случай пиковых" и сезонных нагрузок 0,16 грн. Расходы на ремонт сетей 1,70 грн", – рассказал о новом тарифе глава ГС "ОСМД Ирпень" Руслан Шевчук.

Увеличение платы за воду планируется с 1 октября 2024 года. После введения нового тарифа, водоканал обещает представить стратегию развития предприятия.

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