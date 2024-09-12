Согласно данным вакансий некоторые работодатели в Украине предлагают без опыта работы заработную плату от 40 до 60 тысяч гривен.

В Украине даже без опыта работы можно получать высокую заработную плату. К примеру, некоторые вакансии для продавцов предлагают ежемесячный доход от 40 тысяч гривен.

Эта информация была обнародована на одном из украинских сайтов по поиску работы.

Согласно данным вакансий некоторые работодатели в Украине предлагают без опыта работы заработную плату от 40 до 60 тысяч гривен. Это значительно больше средней зарплаты квалифицированных штатных работников, которая по данным Государственной службы статистики составляет 20 960 гривен.

Особенно много таких предложений в сфере обслуживания, в частности в сфере продаж, где молодые люди без опыта могут получать достойную зарплату.

Вот один из примеров: магазин ювелирных украшений приглашает на работу продавца-консультанта без опыта работы, предлагая ежемесячную заработную плату до 50 тысяч гривен.

Основные обязанности включают:

Обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов

Консультирование и помощь в выборе ювелирных украшений, подчеркивающих стиль и личность покупателя

Преподавание ювелирных украшений в соответствии со стандартами

Формирование положительного имиджа компании.

На портале также есть предложения работы менеджером по обслуживанию клиентов , где некоторые компании предлагают стабильный ежемесячный доход в 40 тысяч гривен.

Обязанности включают:

Предоставление консультаций клиентам

Поддержка коммуникации с клиентами

Презентация продукции

Заключение сделок

Работодатели обещают возможность профессионального роста и развития карьеры, интересные проекты и дружеский коллектив. График работы стандартный: с 9:00 до 19:00 пять дней в неделю.

Кроме того, некоторые компании ищут региональных продавцов , предлагая зарплату от 40 до 60 тысяч гривен. Опыт работы не обязателен. Основные требования к кандидатам:

Коммуникабельность

Активность

Желание развиваться.

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