При отсрочке ухода на пенсию основной размер пенсии увеличивается через несколько показателей.

Украинцы могут отложить выход на пенсию, что позволит получать большие выплаты в будущем. Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области. Там объяснили, каков порядок и как можно увеличить размер пенсионных выплат.

Законодательство о пенсионном обеспечении в Украине предусматривает стимулы для граждан, разрешающих отложить выход на пенсию. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсию по возрасту можно назначить с учетом страхового стажа на момент обращения, если по достижении пенсионного возраста лицо решает продолжать работать и получать пенсию позже (ст. 29 Закона № 1058-IV) .

При отсрочке ухода на пенсию основной размер пенсии увеличивается следующим образом:

на 0,5% за каждый полнолуние страхового стажа, если пенсия откладывается на срок до 60 месяцев после достижения пенсионного возраста;

на 0,75% за каждый полнолуние страхового стажа, если отсрочка превышает 60 месяцев.

Увеличение размера пенсии учитывается только за полные месяцы; за неполный месяц страхового стажа повышение не производится.

Чтобы отложить назначение пенсии, лицо должно подать соответствующее уведомление в орган Пенсионного фонда Украины до достижения пенсионного возраста. Если человек продолжает работать и не подает заявление о назначении пенсии, и при этом его трудовая книжка не была оцифрована, это считается сигналом о намерении отложить выход на пенсию.

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