Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что в Украине индексация пенсий в 2025 году может достигнуть примерно 16,95%.

Кабинет Министров планирует провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимой статистики, но ожидается, что повышение может быть больше по сравнению с мартовским повышением 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе пресс-конференции.

Размер индексации пенсий будет определен как сумма половины годовой инфляции за предыдущий год и половины средней динамики за последние три года. Однако точные цифры станут известны только в следующем году, ближе к марту, после того, как официальная статистика подсчитает показатели зарплат и инфляции.

Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что в Украине индексация пенсий в 2025 году может достигнуть примерно 16,95%. Однако, стоит отметить, что эти расчеты предварительные, и даже в Минсоци иногда ошибаются в прогнозах размера будущей индексации.

Важно отметить, что повышение будет касаться только "голой пенсии", то есть размера выплаты без учета возможных надбавок. Например, для 66-летнего лица, отвечающего требованиям по стажу, минимальный размер пенсии составляет 3200 грн (40% от минимальной зарплаты). Однако фактическая расчетная пенсия может быть ниже, например, 3000 грн.

При индексации на примерно 16,95% (это ориентировочный показатель) будет повышена не минимальная пенсия, которую вы получаете (3200 грн), а расчетная пенсия по формуле (3000 грн). Таким образом, прибавка составит 508 грн., и после индексации ваша фактическая пенсия вырастет до 3508 грн. Это значит, что ваши реальные выплаты возрастут на 9,6% (на 308 грн.).

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