Сейчас компании вынуждены работать в условиях мобилизации мужчин, выезда женщин за границу, ограничения энергопотребления и постоянной угрозы безопасности.

В Украине самый большой рост зарплат зафиксирован в отрасли "транспорт и автобизнес". В августе средняя зарплата в этой сфере увеличилась на 5% и достигла 30 тыс. грн. Для сравнения, средняя зарплата по всем отраслям выросла на 2,4% и составила 21,5 тыс. грн.

Эти данные представлены в исследовании work.ua.

Также отмечается рост средних зарплат в следующих категориях:

"Телекоммуникации и связь" – 24 000 грн (+4% к июлю);

– 24 000 грн (+4% к июлю); "Финансы и банковское дело" – 19 000 грн (+3%);

– 19 000 грн (+3%); "Дизайн и творчество" – 22 500 грн (+3%).

Рынок труда пока пользуется высоким спросом на работников. Работодатели разместили самое большое количество вакансий на сайте Work.ua с начала полномасштабного вторжения – 115 482 предложения.

С начала июля учебные заведения активно готовятся к новому учебному году, что привело к увеличению количества вакансий для учителей в августе.

Дефицит кадров в Украине достиг невиданных масштабов. В строительстве нехватка специалистов уже составляет 40% и критически не хватает специалистов практически во всех рабочих профессиях. Проблемы с поиском квалифицированных "белых воротничков" также значительны. В некоторых областях соотношение между количеством резюме и вакансиями достигло уровня друг к другу.

Компании вынуждены работать в условиях мобилизации мужчин, выезда женщин за границу, ограничения энергопотребления и постоянной угрозы безопасности. Хотя такая ситуация ограничивает возможности восстановления и приводит к сокращению производства, она также стимулирует бизнес к повышению эффективности.

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