"ПриватБанк" предупредил своих клиентов – уже с сентября часть из них может остаться без пенсий и зарплат.

"ПриватБанк" предупреждает своих клиентов, что с сентября часть из них может остаться без пенсий и зарплат из-за прекращения обслуживания просроченных карт. Как сообщили в "ПриватБанке", это касается тех, кто не успеет заменить свои старые карточки новыми.

"ПриватБанк" напомнил, что в начале полномасштабной войны срок действия карточек был продлен на 30 месяцев. Однако этот срок истекает в сентябре этого года. Поскольку "ПриватБанк" не планирует продлевать его еще раз, клиенты должны своевременно обменять свои карты.

"ПриватБанк" сообщил, что клиенты имеют возможность выбрать между новой пластиковой картой или виртуальной Digital-картой. Оба варианта можно заказать онлайн, не выходя из дома.

Чтобы заказать новую карточку через сервис Приват24, нужно:

Войти в личный кабинет на сайте Приват24. Перейти к настройкам и найти свою просроченную карту. Выбрать опцию "Перевыпустить карту". Выберите тип новой карты: "Digital-карта" или "Пластик".

Если вы выберете Digital-карту, система мгновенно создаст новую виртуальную карту. Если же вы выберете пластиковую карту, ее можно будет получить в отделении банка или заказать доставку на дом, даже за границей.

ПриватБанк также напомнил, что карточки, изъятые или забытые в банкоматах, не возвращаются владельцам, даже если они были выпущены другими банками. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк для восстановления карты.

Последние новости Украины:

Напомним, ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.

Как писала Politeka, "ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.

Также Politeka сообщала, ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.