Банкнота в 100 долларов, выданная в "ПриватБанке", оказалась "бледной и затертой", а также заляпанной краской.

Клиент "ПриватБанка" пожаловался на полученную в одном из отделений банкноты номиналом в 100 долларов. Он отметил, что купюра выглядела блеклой и изношенной, а также загрязнена краской. При попытке заменить купюру в отделении ему было отказано. Жалоба была размещена на портале "Минфин" .

Клиент "ПриватБанка" сообщил, что 12 сентября 2024 года при заказе 2400 долларов в кассу отделения он обнаружил купюру номиналом 100 долларов нового образца, которая была бледной, изношенной и с одной стороны загрязненной краской. При попытке заменить ее кассир "ПриватБанка" объяснил, что согласно постановлению НБУ эта купюра является платежным средством, и банк не оказывает услуги по обмену одной купюры на другую. Никакие просьбы клиента не имели успеха.

"То есть получается, что кто-либо из кассиров может подсунуть купюру неизвестного происхождения, а потом отказаться менять ее? ужасном состоянии", - добавил клиент "ПриватБанка".

В ответе ПриватБанка на жалобу указано, что они проверяют предоставленную информацию и пообещали связаться с клиентом после разъяснения ситуации.

Впоследствии автор жалобы отметил, что "специалисты банка сделали из клиента виновного... плохо смотрел, плохо читал, а купюра вообще чуть ли не идеальна". Однако была ли эта информация озвучена ему непосредственно в банке, он не уточнил.

Последние новости Украины:

Напомним, ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.

Как писала Politeka, "ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.

Также Politeka сообщала, ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.