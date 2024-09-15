Получить эту выплату имеют право пенсионеры, которые отвечают определенным требованиям и предоставили пакет документов.

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную выплату к пенсии. С сентября 2024 года в соответствии с новыми изменениями в законодательстве будет введена новая социальная доплата в размере 944,4 грн для одиноких пенсионеров старше 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе.

Эта норма введена в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решении правительства.

Получить эту выплату могут граждане Украины, которые отвечают установленным требованиям и представили необходимые документы. Для оформления доплаты необходимо подготовить следующие документы:

заявление;

медицинское заключение;

паспорт;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда.

Для оформления выплаты следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Срок рассмотрения заявления и решение о назначении выплаты регулируется действующим законодательством. Для получения дополнительной информации о процессе оформления и необходимых документов рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

Напомним, в Украине действующая пенсионная система способствует быстрому обесцениванию пенсий. Поэтому украинцы, которые выполнили одинаковые условия для выхода на пенсию (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но выходили на заслуженный отдых в разное время, получают разные размеры пенсий.

Источник: НаПенсии.

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