Женщина обратилась в службу поддержки "ПриватБанка", где ей сообщили, что условия в приложении "только приблизительны".

Клиентка государственного банка "ПриватБанк" пожаловалась на потерю значительной части денег при возвращении билета через мобильное приложение "Приват24". Из суммы в 800 гривен ей было возвращено всего 280 гривен.

Жалоба была опубликована на портале "Минфин", где пользователи могут оставлять отзывы о работе финансовых учреждений.

В одном из сообщений женщина рассказала, что давно пользовалась сервисом "Приват24" для покупки билетов и сочла его удобным до момента возврата билета. Она отметила, что согласно условиям ПриватБанка и перевозчика, ей вернули только треть стоимости билета, несмотря на то, что по условиям возврата в приложении указано, что за 48–24 часа до отправки возвращается 80% стоимости.

Согласно информации в мобильном приложении, при возвращении билета за 48–24 часа до отправки должно возвращаться 80% стоимости. Однако из 800 гривен ей вернули только 280 гривен. На самом деле условия перевозчика предусматривают возврат 50% от стоимости за возврат менее чем за 72 часа, с содержанием комиссии в 120 гривен.

Женщина обратилась в службу поддержки, где ей сообщили, что условия в приложении "только приблизительны". Клиентка решила проверить, на других ли ресурсах также указаны "приблизительные условия" возврата билетов и не нашла таких условий нигде.

"Из любопытства решила проверить, такой же трэш на другом популярном сайте по продаже автобусных билетов, но нет, там никаких "приблизительных условий" по тому же рейсу, только актуальная информация от перевозчика. А что, так можно было?" – сказала она.

Каждый раз при возвращении билета клиентка теряла около 500 гривен, поскольку билеты стоили 1,6 тыс. гривен. Таким образом, банк списал 40% суммы за каждый возвращенный билет.

Последние новости Украины:

Напомним, ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.

Как писала Politeka, "ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.

Также Politeka сообщала, ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.