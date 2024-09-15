По данным одного из крупных кадровых порталов, с января средняя зарплата выросла в некоторых вакансиях.

В Украине больше выросли зарплаты в отраслях авиатранспорта, почтовой и курьерской деятельности, а также в сферах предоставления услуг и строительства. Значительное повышение зарплат в этих секторах отчасти объясняется дефицитом работников.

Согласно данным одного из крупных кадровых порталов, с начала года средняя зарплата в вакансиях выросла с 17853 до 19858 грн (по состоянию на сентябрь). Для сравнения, средняя желаемая зарплата в резюме повысилась с 18119 до 20657 грн. Динамику смены зарплат в вакансиях можно просмотреть на графике ниже.

Государственная служба статистики предоставляет данные о зарплатах с определенным отставанием. Пока есть информация только за второй квартал 2024 года. По официальным данным, средняя зарплата в Украине во втором квартале этого года выросла на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя зарплата составляла 20964 грн.

Если за первые три месяца этого года лидером по темпам роста зарплат была сфера временного размещения и организации питания, где зарплаты выросли на 44,1% до 15 057 грн, то на первое место вышел авиационный транспорт с приростом на 46,3%, 43 387 грн. Несмотря на закрытие неба для гражданской авиации в Украине аэропорты продолжают функционировать, а украинские экипажи выполняют международные рейсы.

Кроме того, значительный рост зарплат наблюдается в следующих отраслях:

Почтовая и курьерская деятельность: прирост на 42,7%, до 13714 грн;

Предоставление различных услуг: прирост на 38,1% до 24 267 грн;

Строительство: прирост на 37,6%, до 14561 грн.

Источник: OBOZ.UA.

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