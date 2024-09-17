В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 30 тысяч гривен зарплаты и больше.

Удаленная работа набирает все большую популярность и одной из причин есть возможность зарабатывать приличные суммы, не покидая свой дом, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам от 30 тысяч.



Об этом говорится на большом портале по поиску работы.

Вот несколько примеров актуальных вакансий:

Одна из школ ищет учителя английского для проведения занятий как в группах, так и индивидуально, по методу Каллана (полное погружение в языковую среду). Зарплата этой должности колеблется от 25 000 до 35 000 грн. Компания, занимающаяся неспециализированной оптовой торговлей, объявляет набор на позицию менеджера чата. Предлагается зарплата от 30000 до 45000 грн. Обязанности включают в себя предоставление ответов на запросы клиентов в чатах, а также консультации и поддержку клиентов. Производитель смотровой косметики ищет менеджера по продажам. Зарплата в этой должности составляет от 17 000 до 30 000 грн. Рабочий график – 6 часов в день, 5 дней в неделю.

Средний размер заработной платы, учитываемый при расчете пенсии, составляет 18806 грн. Это на 1628 грн больше, чем в предыдущем месяце, и почти на 4000 грн больше по сравнению с январем 2024 года. Как сообщили в Пенсионном фонде, этот показатель рассчитывается исходя из ряда факторов.

Последние новости в Украине:

В четырех областях резко выросли оклады, зарплаты значительно пересчитали.

Значительный рост зарплат наблюдается в одной из отраслей, провели рекордный перерасчет окладов.

Кабмин планирует провести индексацию пенсий, названа дата.