За даними одного з великих кадрових порталів, із січня середня зарплата зросла у деяких вакансіях.

В Україні найбільше зросли зарплати в галузях авіатранспорту, поштової та кур'єрської діяльності, а також у сферах надання послуг і будівництва. Значне підвищення зарплат у цих секторах частково пояснюється дефіцитом працівників.

Згідно з даними одного з великих кадрових порталів, з початку року середня зарплата у вакансіях зросла з 17 853 до 19 858 грн (станом на вересень). Для порівняння, середня бажана зарплата в резюме підвищилася з 18 119 до 20 657 грн. Динаміку зміни зарплат у вакансіях можна переглянути на графіку нижче.

Державна служба статистики надає дані про зарплати з певним відставанням. Наразі є інформація лише за другий квартал 2024 року. За офіційними даними, середня зарплата в Україні в другому кварталі цього року зросла на 22,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середня зарплата складала 20 964 грн.

Якщо за перші три місяці цього року лідером за темпами зростання зарплат була сфера тимчасового розміщення та організації харчування, де зарплати зросли на 44,1% до 15 057 грн, то наразі на перше місце вийшов авіаційний транспорт з приростом на 46,3%, до 43 387 грн. Незважаючи на закриття неба для цивільної авіації в Україні, аеропорти продовжують функціонувати, а українські екіпажі виконують міжнародні рейси.

Окрім того, значне зростання зарплат спостерігається в таких галузях:

Поштова та кур'єрська діяльність: приріст на 42,7%, до 13 714 грн;

Надання різних послуг: приріст на 38,1%, до 24 267 грн;

Будівництво: приріст на 37,6%, до 14 561 грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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