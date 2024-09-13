Попередні розрахунки свідчать, що в Україні індексація пенсій у 2025 році може досягти приблизно 16,95%.

Кабінет Міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку ще не визначений через відсутність необхідної статистики, але очікується, що підвищення може бути більшим порівняно з березневим підвищенням 2024 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

Розмір індексації пенсій буде визначено як сума половини річної інфляції за попередній рік та половини середньої динаміки зарплат за останні три роки. Однак точні цифри стануть відомі лише наступного року, ближче до березня, після того як офіційна статистика підрахує показники зарплат і інфляції.

Попередні розрахунки свідчать, що в Україні індексація пенсій у 2025 році може досягти приблизно 16,95%. Проте, варто зазначити, що ці розрахунки є попередніми, і навіть у Мінсоці іноді помиляються в прогнозах розміру майбутньої індексації.

Важливо відзначити, що підвищення стосуватиметься лише "голої пенсії", тобто розміру виплати без урахування можливих надбавок. Наприклад, для 66-річної особи, яка відповідає вимогам щодо стажу, мінімальний розмір пенсії становить 3200 грн (40% від мінімальної зарплати). Однак фактична розрахункова пенсія може бути нижчою, наприклад, 3000 грн.

Під час індексації на приблизно 16,95% (це орієнтовний показник) буде підвищена не мінімальна пенсія, яку ви отримуєте (3200 грн), а розрахункова пенсія по формулі (3000 грн). Таким чином, надбавка складе 508 грн, і після індексації ваша фактична пенсія зросте до 3508 грн. Це означає, що ваші реальні виплати зростуть на 9,6% (на 308 грн).

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