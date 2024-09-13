Зараз компанії змушені працювати в умовах мобілізації чоловіків, виїзду жінок за кордон, обмеження енергоспоживання та постійної загрози для безпеки.

В Україні найбільше зростання зарплат зафіксовано в галузі "транспорт та автобізнес". У серпні середня зарплата в цій сфері підвищилась на 5% і досягла 30 тис. грн. Для порівняння, середня зарплата по всіх галузях зросла на 2,4% і становила 21,5 тис. грн.

Ці дані наведені в дослідженні work.ua.

Також відзначається зростання середніх зарплат у таких категоріях:

"Телекомунікації та зв’язок" – 24 000 грн (+4% до липня);

– 24 000 грн (+4% до липня); "Фінанси та банківська справа" – 19 000 грн (+3%);

– 19 000 грн (+3%); "Дизайн та творчість" – 22 500 грн (+3%).

Ринок праці наразі має високий попит на працівників. Роботодавці розмістили найбільшу кількість вакансій на сайті Work.ua з початку повномасштабного вторгнення – 115 482 пропозиції.

З початку липня навчальні заклади активно готуються до нового навчального року, що призвело до збільшення кількості вакансій для вчителів у серпні.

Дефіцит кадрів в Україні досяг небачених масштабів. У будівництві нестача спеціалістів вже складає 40%, і критично бракує фахівців практично у всіх робітничих професіях. Проблеми з пошуком кваліфікованих "білих комірців" також є значними. У деяких галузях співвідношення між кількістю резюме та вакансіями досягло рівня один до одного.

Компанії змушені працювати в умовах мобілізації чоловіків, виїзду жінок за кордон, обмеження енергоспоживання та постійної загрози для безпеки. Хоча така ситуація обмежує можливості для відновлення і призводить до скорочення виробництва, вона також стимулює бізнес до підвищення ефективності.

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