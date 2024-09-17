В Украине наказывают водителей значительными штрафами от 17 до 51 тысячи гривен, также во время военного положения возможно даже изъятие автомобиля уже после первого нарушения.

Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

В Украине вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения остается одним из самых серьезных дорожных нарушений и законодательство предусматривает жесткие санкции для нарушителей.

Хотя ответственность за такие нарушения является административной, штрафы и последствия для водителей становятся все строже. За первое нарушение водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права водить автомобиль на один год. Если нарушение повторяется в течение года, штраф растет до 34 тысячи гривен, а водитель теряет права на три года.

В случае третьего нарушения за год штраф может достигать 51 тысяч гривен, а права на управление транспортным средством аннулируются на десять лет. Кроме того, возможно изъятие автомобиля, что становится реальной угрозой для нарушителя.

По особой строгости законодательство применяется во время военного положения. Хотя обычно конфискация автомобиля предусмотрена только за второе или третье нарушение, во время войны транспортное средство может быть изъято уже после первого случая вождения в состоянии опьянения.

Водители, которые отказываются проходить медицинское освидетельствование, получают штрафы, равные штрафам за вождение в нетрезвом состоянии — от 17 до 51 тысячи гривен, а также лишение прав на срок от одного до десяти лет. Кроме того, за передачу вождения автомобилю лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, предусмотрен штраф в размере 3400 гривен.

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