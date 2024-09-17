Налоговые изменения должны принести 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в 2025 году.

Профильный комитет Рады рекомендовал вернуть законопроект о значительном повышении налогов до повторного рассмотрения на первом чтении – документ переписали и добавили один пункт.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"В новом документе сохранились все положения предыдущего непрошедшего законопроекта плюс добавлено повышение налога на банки," — добавил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк ("Голос").

Он отметил, что эти налоговые изменения должны принести 58 млрд гривен в 2024 году и 137 млрд гривен в 2025 году. Другие предложения, кроме повышения налогов для банков, остались прежними:

Повышение военного сбора с 1,5 до 5% на период военного положения и до конца года, в котором он будет отменен.

Введение военного сбора для ФЛП 1-2 и 4 групп в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн).

Введение 1% военного сбора для всех форм ФЛП 3-й группы.

Введение авансовых взносов на АЗС.

Налогообложение финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% прибыли.

Помесячная отчетность по НДФЛ.

Ярослав Железняк отметил, что, вероятно, изменения не успеют принять до 1 октября. Однако новые налоги могут быть введены задним числом с этой даты.

По вопросу налогообложения прибыли банков народные депутаты от "Слуги народа" настаивали на введении налога в размере 50%, тогда как Министерство финансов и Национальный банк выступили категорически против такой ставки. В настоящее время в Украине действует временное повышение ставки налога на доходы банков до 25-50%. Ставка 50% была предусмотрена только на 2023 год.

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