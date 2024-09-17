Изменения могут быть рассчитаны на упрощение взыскания средств со счетов уклоняющихся от мобилизации и не только.

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в правила безналичных расчетов, чтобы повысить прозрачность и эффективность процесса ареста средств на банковских счетах.

Об этом говорится на портале Нацбанка.

Сообщается, что арест средств теперь будет привязан к владельцу счета, а не к конкретному номеру счета. Это означает, что изменение номера счета должника не повлияет на арест средств. Арестованные средства останутся заблокированными даже при смене счета.

Банки теперь будут иметь обязательства отслеживать такие средства, даже если счет будет закрыт или изменен. В случае поступления требования о взыскании банк будет обязан осуществить взыскание с нового счета.

Национальный банк Украины ужесточает контроль над принудительным взысканием, устанавливая четкие требования для банков по реализации судебных решений. Это новшество распространяется как на активные, так и на закрытые или измененные счета. Теперь избежать уплаты долгов или штрафов путем закрытия или изменения счета станет гораздо труднее.

Изменения также имеют особое значение для уклоняющихся от военного учета. Штрафы за такие нарушения могут быть значительными: от 17 до 25,5 тысячи гривен для физических лиц и до 59,5 тысячи гривен для должностных лиц.

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