Правительство прогнозирует замедление роста ВВП, рост средней заработной платы и инфляции, а также сокращение безработицы в 2025 году.

Кабинет Министров Украины на днях принял государственный бюджет на следующий – 2025 год, в котором установлен размер минимальной пенсии для украинцев.

Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно утвержденному Кабинетом Министров Украины проекту государственного бюджета на 2025 год, минимальная пенсия и прожиточный минимум останутся на уровне декабря 2024 года.

Как отметил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев, правительственный законопроект бюджета не предусматривает повышение минимальных пенсионных выплат.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сохранение социальных стандартов на уровне 2024 года и бездефицитность бюджета Пенсионного фонда в течение второго года повлияли на объем трансферта Фонда для пенсионного обеспечения. Следовательно, в 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне 2361 гривны.

Также в 2025 году правительство прогнозирует рост ВВП Украины на 2,7% по сравнению с ожидаемым ростом на 3,5% в 2024 году. Инфляция в 2025 году составит 9,5%, что больше текущего показателя в 7,9%.

Средняя заработная плата вырастет с 20581 гривны до 24389 гривен в месяц, а уровень безработицы уменьшится с 18,2% до 17,7%. Кроме того, среднегодовой курс доллара в 2025 прогнозируется на уровне 45 гривен.

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