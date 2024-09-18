Банкирша Анна Золотько отмечает, что во второй половине сентября активизируются импортеры, готовясь к повышенному потребительскому спросу в осенне-зимний период.

В течение прошлой недели на межбанковском рынке наблюдался умеренный рост спроса на иностранную валюту, преимущественно объясняемый сезонными факторами.

Банкирша Анна Золотько рассказала украинским СМИ, на сколько вырастет курс доллара в сентябре.

Золотько отметила, что во второй половине сентября традиционно наблюдается активизация импортеров. Это происходит из-за подготовки к повышенному потребительскому спросу в осенне-зимний период.

Эксперт отмечает, что колебания курса также были вызваны погашением ранее размещенных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что привело к высвобождению гривневых активов.

Это увеличило спрос на валюту, что постепенно подтолкнуло котировки на межбанковском рынке: последние соглашения в пятницу заключались в пределах 41,32 – 41,36 гривны за доллар.

Важным фактором, который может повлиять на курсовые тренды на этой неделе и на следующей, является заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение по учетной ставке. Большинство участников рынка ожидают, что в сентябре регулятор оставит ставку без изменений. Однако любое другое решение может поддержать как гривню, так и увеличить спрос на валюту.

"По моему мнению, все же на этой неделе значительных изменений ожидать не стоит. Котировки на межбанке будут находиться в диапазоне 41,10 – 41,60 гривен за доллар. А стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах коридора 41,30 – 41,80 гривен за доллар", – добавила Золотько.

Источник: 24 Канал.

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