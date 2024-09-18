Решение также требовалось в рамках рекомендаций Европейской комиссии по подготовке к заключению "промышленного безвиза".

Правительство впервые с начала полномасштабной агрессии россии отменило мораторий на проверки определенных украинских предприятий – известно, кому следует готовиться.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Министерство экономики сообщило, что соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров 6 сентября 2024 года. Проверки будут направлены на производство продукции, которая может представлять потенциальную опасность для потребителей.

"Сейчас мы частично возвращаем государственный контроль за потенциально опасной продукцией. Это поможет защите людей от приобретения и использования опасной продукции, по которой мы регулярно получали жалобы как от граждан, так и от легального бизнеса из-за ее низкого качества", - подчеркнул первый замминистра экономики. Алексей Соболев.

Он добавил, что это решение также ответ на рекомендации Европейской комиссии в рамках подготовки к заключению "промышленного безвиза" и программы Ukraine Facility.

Соболев предупредил, что Министерство экономики и Совет бизнес-омбудсмена будут проводить мониторинг соблюдения действующего законодательства и прозрачности работы органов государственного рыночного надзора во время проверок бизнеса.

Правительство считает, что эти меры улучшат качество и безопасность непродовольственной продукции и повысят конкуренцию благодаря увеличению количества качественных товаров на рынке.

Это также будет способствовать приближению украинского потребительского рынка к европейским стандартам и приближению к заключению Соглашения о "промышленном безвизе" между Украиной и ЕС.

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