Одна из клиенток "ПриватБанка" сообщила, что иногда финучреждение блокирует карты без предупреждений, а также возникают проблемы с "зависанием" денег.

Клиенты банка "ПриватБанк" сообщают о ряде проблем, возникающих при пользовании его услугами, в частности о блокировании карточек из-за несуществующей задолженности.

Жалобы на эти вопросы можно найти на сайте "Минфин", где пользователи имеют возможность оставлять отзывы о деятельности финансовых учреждений.

Одна из клиенток государственного банка сообщила, что иногда финучреждение блокирует карты без предупреждений, а также возникают проблемы с "зависанием" денег. Связаться с оператором ПриватБанка становится настоящим испытанием.

Клиентская поддержка оставляет желать лучшего: чтобы связаться с оператором, может потребоваться пол дня. Однако замечаний к работе самих представителей банка нет.

"ПриватБанк — это настоящее испытание для нервов. Чтобы дождаться ответа оператора, нужно пройти через семь кругов ада: постоянно перенаправляют на разные меню, и это занимает вечность. Проблемы с обслуживанием постоянны — блокируют карточки без объяснений, то деньги зависают в воздухе", - Написала клиентка "ПриватБанка".

"Еще получаю какие-то несуразные сообщения о задолженности, хотя никакой задолженности у меня нет" — добавила клиентка "ПриватБанка".

Украинка отметила, что раньше использовала только услуги ПриватБанка, но теперь планирует перейти на обслуживание в другом банке.

В банке пояснили, что блокирование операций с картами ПриватБанка может иметь место, если транзакция подлежит дополнительной проверке в службе безопасности.

Последние новости Украины:

ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.

"ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.

ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.