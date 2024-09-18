В 2024 году налог будет начисляться за отчетный 2023 год и ставку следует рассчитывать с учетом минимальной заработной платы.

Надо платить налоги на квартиры и дома, площадь которых превышает установленную норму – для квартир она составляет 60 квадратных метров, а для домов – 120 квадратных метров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Одесской области.

В 2024 году налог будет начисляться за отчетный 2023 год, и ставку следует рассчитывать с учетом минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года и составлявшей 6700 гривен. Соответственно, максимальная ставка за квадратный метр не будет превышать 100,5 гривен (6700 х 1,5%).

Каждый владелец недвижимости может самостоятельно рассчитать сумму налога с помощью онлайн-калькулятора, размещенного на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Также следует учесть, что если общая площадь недвижимости превышает 300 квадратных метров для квартиры или 500 квадратных метров для дома, сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Налог на недвижимость не платят владельцы жилых объектов, включая их доли, в соответствии с пунктом 266.4 статьи 266 Налогового кодекса Украины (пп. 266.4.1):

для квартир, независимо от количества – до 60 квадратных метров;

для жилых домов, независимо от количества – до 120 квадратных метров;

для суммарной площади разных типов жилой недвижимости (включая доли), если в собственности налогоплательщика есть и квартиры, и дома – до 180 квадратных метров.

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления.

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