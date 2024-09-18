С осени некоторые украинские могут получать доплаты к пенсии, определенным категориям пенсионеров будет предоставляться доплата в размере 300 гривен, которая будет зависеть от возраста получателя.

Об этом сообщили в ПФУ.

Ежемесячная денежная доплата для пенсионеров определяется в соответствии с их возрастом. Размер доплаты увеличивается с достижением определенных возрастных рубежей, сообщают в Пенсионном фонде Украины. Доплата начинает начисляться со дня, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.

Таким образом, пенсионеры, достигшие 70 лет, будут получать дополнительную выплату в размере 300 гривен до достижения 75 лет. После 75 лет доплата вырастет до 456 гривен, а после 80 лет – до 570 гривен. Важно, что для получения этой надбавки не нужно обращаться в Пенсионный фонд отдельно — она начисляется автоматически.

Обратите внимание: выплата начисляется, если размер пенсии не превышает 10340,35 гривен, и это не зависит от типа пенсии, законодательства, по которому она назначена, продолжительности страхового стажа или факта трудовой деятельности.

Напомним, что осенью некоторым пенсионерам могут временно приостановить или полностью упразднить выплату пенсии. Однако проблему можно избежать, если вовремя обратиться в Пенсионный фонд и сообщить о выезде за границу или изменении личных данных.

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