В Украине установят новые правила индексации зарплат, которые начнут действовать уже с началом 2025 года.

В Украине будут введены новые правила индексации зарплат - индексация зарплаты будет проводиться нарастающим итогом, начиная с 1 января 2025 года.

Об этом сообщили в СМИ.

"Мы уже неоднократно отмечали, что декабрь 2023 стал "базовым" месяцем для расчета индексации в 2024 году (по крайней мере для текущей, а не фиксированной). "Базовый" месяц определяется следующим образом: исчисление индекса потребительских цен для последующей индексации проводится с месяца, следующего после повышения денежных доходов населения", – говорится в публикации.

Исключение составляет работники, которым уже повышали оклады (тарифные ставки) в 2024 году – для них "базовым" месяцем станет месяц последнего повышения.

"То есть в 2024 году уже все разобрались и спокойно начисляют индексацию по общим правилам или увеличивают оклады каждые два месяца и не упоминают эту функцию. Но в 2025 году базовый месяц снова для всех работников изменят", - говорится в публикации.

С целью уменьшения расходов государственного бюджета на 2025 год правительство отметило в статье 35 проекта Госбюджета: "Вычисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения осуществляется нарастающим итогом, начиная с 1 января 2025 года. Образовавшаяся в декабре 2024 года сумма индексации не будет учтена в январе 2025 года".

Источник: Дебет-Кредит.

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