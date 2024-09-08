Українці не можуть отримувати одночасно дві пенсійні виплати, але це правило не стосується випадків, коли йдеться про пенсію та соціальну виплату.

В Україні існує правило, яке забороняє отримання двох пенсійних виплат одночасно. Проте це правило не стосується випадків, коли одна з виплат є пенсією, а інша — соціальною допомогою. Про це повідомили детальніше у ПФУ. Там пояснили, хто з українців може отримувати соцвиплати та пенсію одночасно.

Для отримання таких виплат необхідно відповідати певним умовам. Наприклад, людям, які пережили втрату близьких і опинилися в складних фінансових умовах, надається державна підтримка у формі соціальної допомоги. Ці виплати можуть допомогти покрити основні потреби та зменшити фінансовий стрес у важкий час.

Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу від органів соціального захисту, може також отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо має на це право, згідно з повідомленням Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пенсія через втрату годувальника призначається лише непрацездатним членам сім'ї померлого, включаючи осіб з інвалідністю з дитинства, якщо вони перебували на утриманні померлого.

Для отримання такої пенсії годувальник мав мати від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку на момент його смерті. Є певні винятки, які регулюються частиною 1 статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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